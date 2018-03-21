Düğüm Salonu Ekibi Düğün Bastı

Düğüm Salonu filminin oyuncuları İzmir’in altını üstüne getirdi. Vizyona giren filmleriyle sinemaseverler ile buluşmak için İzmir’e giden Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel ve filmin yönetmeni Hakan Algül, aynı akşam içinde arka arkaya 3 düğüne giderek 3 çifte sürpriz yaptı. Çekimleri de İzmir Buca’da gerçekleşen filmde, olaylı düğünlerin gelinlerini ve damatlarını canlandıran oyuncular “Filmde bizim düğünler düğüm oldu, sizinkiler öyle olmasın.” dedi ve tüm yeni çiftlere mutluluklar diledi.

Basın Bülteni

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Hakan Algül – Şahin Irmak – İrem Sak – Emre Karayel



İrem Sak – Emre Karayel – Şahin Irmak



İrem Sak – Şahin Irmak – Emre Karayel

