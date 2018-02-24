Bordo Bereliler 2: Afrin Filmi 23 Mart’ta Vizyonda

Senaryo aşaması ve ön çalışmaları Temmuz ayında tamamlanan, çekimlerine ise geçtiğimiz Aralık ayında başlanan Bordo Bereliler 2: Afrin filminin vizyon tarihi belli oldu, film 23 Mart’ta vizyona giriyor. Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un üstlendiği filmin teaserı da yayınlandı. Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonu konu alan ve Afrin’de başlayıp, Bursa İnegöl’de son bulan filmin çekimlerinde yüzde yüz yerli üretim silahlar kullanıldı.

Basın Bülteni

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