Emre Karayel, Hem Çapkın, Hem Damat, Hem Davulcu

Çekimlerinin tamamı İzmir Buca’da gerçekleşen Düğüm Salonu’nun çapkın damadı Tarık’ı canlandıran Emre Karayel setten fırsat buldukça düğün orkestrasının enstrümanlarının başına geçti. Karayel hem davul çalarak hem de gitar çalarak oyuncu arkadaşlarına hünerlerini sergiledi. Takı merasiminden, pasta kesimine kadar her sahnesi olaylı ve kahkahalı geçecek, BKM Film yapımı Düğüm Salonu, Profilo ana desteğiyle 16 Mart’ta sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.