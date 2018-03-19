Düğüm Salonu Ekibi İzmir Marşı ile Karşılandı

İzmirliler, İzmir Marşı’nı bu sefer Düğüm Salonu için söyledi. Düğüm Salonu film ekibi İzmirlilerle buluştu, yer yerinden oynadı. İzmir Optimum’daki kalabalığın, yönetmen Hakan Algül, oyuncular Şahin Irmak, İrem Sak ve Emre Karayel’i coşkulu karşılaması görülmeye değerdi. Film, Düğüm Salonu ekibinin salona girmesiyle başladı. Başından sonunda kahkahalarla izlenen film, yüzlerce sinemaseverin hep bir ağızdan filmin sonundaki İzmir Marşı’na eşlik etmesiyle final yaptı.

Basın Bülteni

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