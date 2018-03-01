Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel Yılın En Olaylı Düğününü Anlattı

Vizyon için geri sayıma başlayan Düğüm Salonu filminin başrol oyuncuları Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel ve yönetmen Hakan Algül basınla bir araya geldi. 16 Mart’ta sinema salonlarına kahkaha taşıyacak Düğüm Salonu ekibinin ortak görüşü “40 gün 40 gece düğün yapar gibi film çektik.” oldu. İki düğünün, dünürler kadrosunda Onur Buldu, Duygu Yetiş, Salih Kalyon, Ayşenil Şamlıoğlu, Nilgün Belgün, Bilge Şen yer alıyor.

Basın Bülteni

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Emre Karayel



Gonca Vuslateri



Gonca Vuslateri – Şahin Irmak –

Hakan Algül – İrem Sak – Emre Karayel



Gonca Vuslateri – Şahin Irmak – İrem Sak – Emre Karayel



Hakan Algül / İrem Sak



Şahin Irmak

