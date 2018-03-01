Haberler

Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel Yılın En Olaylı Düğününü Anlattı

Bir yorum yapın

Vizyon için geri sayıma başlayan Düğüm Salonu filminin başrol oyuncuları Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel ve yönetmen Hakan Algül basınla bir araya geldi. 16 Mart’ta sinema salonlarına kahkaha taşıyacak Düğüm Salonu ekibinin ortak görüşü “40 gün 40 gece düğün yapar gibi film çektik.” oldu. İki düğünün, dünürler kadrosunda Onur Buldu, Duygu Yetiş, Salih Kalyon, Ayşenil Şamlıoğlu, Nilgün Belgün, Bilge Şen yer alıyor.

Emre Karayel

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri – Şahin Irmak –
Hakan Algül – İrem Sak – Emre Karayel

Gonca Vuslateri – Şahin Irmak – İrem Sak – Emre Karayel

Hakan Algül / İrem Sak

Şahin Irmak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir