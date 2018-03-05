Gelin, Damatları Karıştırırsa, Düğün Salonu Düğümlenir

BKM Film’in olaylı düğün komedisi Düğüm Salonu’nda İrem Sak düğün gecesi damatları karıştırıyor. Tesadüfen yan yana iki salonda düğünleri gerçekleşen eski sevgililer Hülya (İrem Sak) ve Serkan (Şahin Irmak) bahçede karşılaşınca kendi düğünlerini unutuyor. Ayrıldıktan sonra ilk kez yan salonun gelini ve damadı olarak karşılaşan çift, eski günlerin anısına öpüşürse ne olur? Kimse görmezse birşey olmayabilir de, ya gören olduysa? Olaylı düğün gecesinin renkli kadrosunda Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu, Salih Kalyon, Ayşenil Şamlıoğlu, Nilgün Belgün, Bilge Şen ve Murat Karasu gibi sevilen isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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