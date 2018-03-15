Yılın Düğününe Artık Seyirci Davetli

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği yılın en olaylı düğünü Düğüm Salonu, Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleşen özel gösterimiyle seyircisiyle ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Sonuna kadar kahkahalarla izlenen gösterimin finalinde film ekibi tebrikleri kabul etti. İzmir Marşı’yla final yaparak izleyici alkışlarını toplayan Düğüm Salonu, İzmir’in Buca semtinde çekilmesinin hakkını verdi. Hakan Algül’ün yönettiği film 16 Mart’ta sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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