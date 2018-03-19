Bursa Kent Meydanı AVM, Düğüm Salonu Ekibini Ağırladı

Bursa Kent Meydanı AVM haftasonu Düğüm Salonu filminin ekibi ağırladı. Avşar Sinemaları’nda yapılan özel gösterime filmin başrol oyuncuları Şahin Irmak, İrem Sak ve Emre Karayel katıldı. Oyuncular film öncesi fuaye alanında Bursalı seyircilerle buluşarak soruları yanıtladı. Bol bol alkışlanan film ekibi daha sonra salona geçerek Bursalıları selamladı ve iyi seyirler diledi. Vizyona yeni giriş yapan Düğüm Salonu komedi seven izleyicilere güzel anlar yaşatmayı hedefliyor.

Basın Bülteni

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