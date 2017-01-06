Japon Sinema E-Dergisi’nin 12. Sayısı Okurlarla Buluştu

1. yılını dolduran Aylık Japon Sinema E-Dergisi’nin bu sayısı kış ve yılbaşı teması etrafında şekilleniyor. Derginin Sinema Dosyası bölümünde Hirokazu Koreeda’nın Our Little Sister, usta yönetmen Akira Kurosawa’nın Ikiru filmine, Japon sinemasında düğün ve ölüm temalarını yansımalarına ve Tokyo’daki sinema salonlarına yer veriliyor. Japon Kültürü Dosyası’nda Japonya’daki kış manzarasının tadını çıkaracağınız mekânlara, Japon pandomim sanatı Kagura’ya ve Mitsubishi kurucusu Iwasaki Yataro’ya yer veriliyor. Edebiyat Dosyası bölümünde ise Japon insanına örnek olmuş Aya Kito’yu anlatan Bin Damla Gözyaşı adlı eser okuyucuyla buluşturuluyor.

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