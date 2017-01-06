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Evde İzlenecek Film, Sinemada İzlenecek Film Ayrımı Ortadan Kalkıyor

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Sinemia Premium, üyelerine baştan sona kusursuz bir sinema deneyimi yaşatıyor. Sinemia Premium üyeleri ayda iki bilet fiyatına istedikleri salon ve seansta diledikleri kez film izleyecek. Böylece “evde izlenecek film, sinemada izlenecek film” ayrımı ortadan kalkıyor; üyelerin sinemaya gitme sıklığı 4 katına çıkıyor. Üyeler ayrıca şehrin en gözde restoran ve kafelerinde indirim elde ediyor, film galası ve özel gösterimlere katılma şansı yakalıyor.

Rıfat Oğuz (Sinemia Kurucusu)

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