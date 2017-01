Oscar’ın Yabancıları İstanbul Modern Sinema’da

İstanbul Modern Sinema, Başka Sinema işbirliğiyle, Oscar heykelciği yarışı öncesi yabancı dilde en iyi film kategorisine aday filmlerden oluşan seçkiyi Oscar’ın Yabancıları başlığı altında sinemaseverlerle buluşturuyor. Bu çekişmeli yarışta adı öne çıkan yapımlara yer veren seçki, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor.

Alt Tarafı Dünyanın Sonu (Juste La Fin Du Monde-It’s Only The End Of The World)



Çatışma (Clash)



Denizdeki Ateş (Fuocoammare – Fire At Sea)

Julieta

Kabakçığın Hayatı (Ma vie de Courgette – My Life as a Courgette)

Mayın Ülkesi (Under Sandet – Land Of Mine)



Neruda



O Kadın (Elle)

Satıcı (Forushande-The Salesman)



Toni Erdmann