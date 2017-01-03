28. Ankara Uluslararası Film Festivali Uzun Yıllardan Sonra İlk Kez Sinemacılara Maddi Destek Sağlayacak

28. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin yarışma başvuruları başladı. Festival, bu yıl da Ulusal Uzun, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışmaları ile sinemamızın gelişimine katkı sağlayan yapımları teşvik edecek. Festival yarışmalarına başvurmak isteyen sinemacılar, başvuru süreci başlayan yarışmaların detaylı bilgilerine http://www.filmfestankara.org.tr adresinden ulaşabiliyor. Başvuruların 24 Şubat 2017 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Basın Bülteni

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