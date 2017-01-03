Altyazı Dergisi’nin Ocak 2017 Sayısı Bayilerde

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, geleneksel Vizyon Değerlendirme dosyasını Ocak sayısının kapağına taşıyor. Otuz sayfalık dosyada, sinema yazarlarının En İyi 10 Film listeleriyle birlikte yılın unutulmaz sahneleri, hafızalara kazınan film müzikleri ve dünyada ses getirdiği hâlde Türkiye’de gösterime girmeyen filmlere yer verilirken, Altyazı yazarlarının katılımıyla gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Tartışması’nda da 2016’nın öne çıkan filmleri değerlendiriliyor. Dergi içeriğinin tamamına artık akıllı telefonlardan ve tabletlerden de ulaşılabiliyor. Altyazı’nın dijital versiyonu aynı zamanda görsel işitsel mini sürprizlerle dolu.