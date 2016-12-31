Claude Barras’ın yönettiği ve Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud ile Michel Vuillermoz’un seslendirdiği animasyon film Kabakçığın Hayatı (Ma vie de Courgette – My Life as a Courgette), 13 Ocak 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

9 yaşındaki Kabak, utangaç ve sevimli bir çocuktur. Annesinin ani ölümünden sonra, aynı yaştaki çocukların olduğu bir yetimhaneye götürülür. Bu süreçte sıkı bir bağ kurduğu komiser Raymond, yeni evine alışmakta güçlük çeken Kabak’ı sık sık ziyaret eder. Yeni evine hızla alışan Kabak burada kendisine yeni bir aile bulur.