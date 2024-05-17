Gerçek Olaylardan İlham Alan Motorcular Filminin Türkçe Alt Yazılı Yeni Fragmanı ve Ana Afişi Yayınlandı

Başrollerinde Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy’nin yer aldığı, gerçek olaylardan ilham alan Motorcular (The Bikeriders) filminin Türkçe alt yazılı yeni fragmanı ve ana afişi yayınlandı. Özgürlük ararlarken kanun kaçağı olan motor sürücülerine odaklanan film, orta batılı bir motosiklet kulübü olan Vandals’ın yükselişini konu alıyor. Üyelerinin hayatlarına bakıldığında kulüp, on yıl içinde yerel yabancıların bir araya geldiği bir yerden, orijinal grubun benzersiz yaşam tarzını tehdit eden daha kötü niyetli bir çeteye dönüşüyor. Jeff Nichols’un yazıp yönettiği film, UIP Filmcilik dağıtımıyla 21 Haziran 2024 Cuma günü sinemalarımızda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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