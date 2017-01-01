Kim Ki Duk’un yönettiği ve Ryoo Seung Bum, Lee Won Gun, Kim Young Min ile Choi Guy Hwa’nın oynadığı Ağ (The Net), 06 Ocak 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Teknesinin motoru bozulan bir balıkçı, Güney Kore’ye sürüklenir. İşkence dolu uzun sorgulamalardan sonra Kuzey Kore’ye sınır dışı edilir. Ancak Güney Kore’yi terk etmeden önce ülkenin aynı anda hem ne kadar gelişmiş olduğunu hem de ne kadar karanlık bir yana sahip olduğunu görür. Ekonomik gelişmenin mutluluk getirmediği düşüncesiyle döndüğü kendi ülkesinde, sorgulamalar esnasında, güneyde karşılaştığı şiddetin benzerini yeniden yaşar.