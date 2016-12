Türkiye’nin 2016 Yılı Film ve Kitap Tercihleri Açıklandı

Bir e-ticaret platformu olan n11.com, Türkiye’nin 2016 yılına ait kitap ve film tercihlerini açıkladı. n11.com’un 2016 yılında en çok satılan kitap ve filmlerden derlediği top 5 listesine göre Türkiye bu yıl Taht Oyunları kitabını okudu, Iron Man 3 filmini izledi. e-ticaret platformu n11.com, 2016 yılı online kitap ve film alışverişine ait verilerini paylaştı. E-ticaret platformunda en çok izlenen diğer filmler Lucy, İyi Kötü Çirkin (The Good The Bad and the Ugly), Godzilla ve Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) oldu. Haziran 2012’de kurulan ve Nisan 2013’te tüketiciler ile buluşan bir e-ticaret platformu olan n11.com, işletmeden tüketiciye (B2C) konseptli bir satış k analı.