Zach Braff’ın yönettiği ve Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin ile Ann Margret’in oynadığı Son Macera (Going in Style), 21 Nisan 2017’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Willie, Joe ve Al, hayatları boyunca yakın arkadaş olmuş bir üçlüdür. Zach Braff’ın yönetmenliğindeki komedi filminde, emeklilik fonları kurumsal bir kazaya kurban gittiğinde, hayatlarında ilk defa bu üçlü dürüst ve ahlaklı yaşamlarından ayrılmaya karar verirler. Umutsuzca faturalarını ödemeye çalışan ve sevdiklerini hayal kırıklığına uğratmak istemeyen bu üçlü, tüm riski üstlenerek, paralarını alıp kaçmak için bir bankanın kapısına dayanırlar.