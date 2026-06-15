Türkiye Yazdı, Sıra Jüride: Direniş ve Adalet Senaryo Yarışması’nda Final Heyecanı

Zeytinburnu Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel olarak düzenlediği “Direniş ve Adalet” Kısa Film Senaryo Yarışması’nda finale kalma heyecanı yaşanıyor. Alanında uzman ön jüri tarafından büyük bir titizlikle seçilen 40 finalist eser, şimdi kazananları belirlemek üzere jürinin değerlendirmesine sunuldu. 15 Temmuz’un toplumsal hafızasını sanatın evrensel diliyle geleceğe taşımak amacıyla başlattılan yarışmada final aşamasına gelindi. Türkiye’nin dört bir yanından yarışmaya gönderilen 249 özgün senaryo, öncelikle alanında uzman isimlerden oluşan ön jüri tarafından itinayla değerlendirildi ve finale kalan eserler belirlendi.

Basın Bülteni

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Gülin Tokat – Ömer Arısoy (Belediye Başkanı) –

Faysal Soysal – Yıldız Ramazanoğlu

