Bir Christopher Nolan Filmi Odyssey’den Kamera Arkası Görüntüleri Paylaşıldı

Kamera arkası görüntüleri paylaşılan Christopher Nolan’ın heyecanla beklenen yeni filmi Odyssey, dünyanın dört bir yanında yepyeni IMAX film teknolojisiyle çekilmiş mitolojik bir aksiyon destanı olarak tanımlanıyor. Film, Homeros’un temel destanını ilk kez IMAX film gösteren sinema perdelerine taşıyor ve 17 Temmuz 2026 tarihinde tüm dünya sinemalarda gösterime giriyor. Odyssey’de Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson ve Lupita Nyong’o, ayrıca Zendaya ve Charlize Theron rol alıyor. Odyssey, Emma Thomas ve Christopher Nolan tarafından Syncopy şirketleri için filme alındı, yürütücü yapımcılığını Thomas Hayslip yaptı.

Basın Bülteni

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