Direniş ve Adalet Kısa Film Senaryo Yarışması

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye’nin demokrasi tarihine, milli iradenin destanı olarak yazılan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında, bu toplumsal hafızayı sanatın gücüyle geleceğe taşımak amacıyla ‘Direniş ve Adalet’ temalı Kısa Film Senaryo Yarışması düzenliyor. 15 Temmuz anısına düzenlenen yarışma ile Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde bir dönüm noktası olan bu tarihi direnişin sanatsal bir miras olarak yarınlara aktarılmasına, bağımsızlık ve adalet bilincinin özellikle genç kuşaklarda diri tutulmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Logo

