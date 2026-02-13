Mamoru Hosoda’nın yönettiği ve Mana Ashida, Masaki Okada, Masachika Ichimura ile Kôji Yakusho’nun oynadığı Scarlet (Hateshinaki Sukâretto), 20 Şubat 2026’da TME Films dağıtımıyla Sony Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir orta çağ krallığının kılıç kuşanan prensesi Scarlet, babasının ölümünün intikamını almak için yola çıkar. Ancak başarısız olan Scarlet, gözlerini açtığı gizemli öte dünyada günümüzden idealist bir gençle tanışır. Onun merhameti, Scarlet’in içindeki intikam ateşini sorgulamasına neden olur. Scarlet, babasının katiliyle karşı karşıya geldiğinde bir seçim yapmalıdır. Nefreti mi, intikam ötesinde bir hayatı mı seçmelidir?

Afiş

