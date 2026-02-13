Uluslararası Altın Başak Film Festivali’nde Ödüller Açıklandı

Uluslararası Altın Başak Film Festivali, 09 – 12 Şubat 2026 tarihleri arasında Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda yapıldı ve festival kapsamında düzenlenen yarışmanın ödülleri açıklandı. Erhan Kozan, Türkay Nişancı, Umut Erduran, İlker Özkap, Murat Özdemir, Altan Ercan, Yeşim Vatansever, Sadık Buğra Yavuz, Aygün Özsalih’ten oluşan Ulusal Kategori Jürisi ve Eddie Jackson, Oleksandr Zemlyanyy, Ning Gao, Ashraf Shishir, Florian Zapra, Ajlan Akyüz, Tolga Vuranel, Eugen Neagu, Burak Önal ve Büşra Marsel’den oluşan Uluslararası Kategori Jürisi’nin yaptığı seçimler neticesinde kazanan sanatçılar ve ödüller açıklandı ve kamuoyuna duyuruldu.

Basın Bülteni

Ödüller

En İyi Erkek Oyuncu: Berkcan Özbakır (Don’t Say It)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Mustafa Yeşilova (Çekiliş)

En İyi Kadın Oyuncu: Burcu Halaçoğlu (Yıkım İçin İştah)

En İyi Müzik: Mustafa Biber (Mori)

En İyi Ulusal Kısa Belgesel: Eski Sevgili (Mert İzgi)

En İyi Ulusal Kısa Film: 326 (Miray Kuyumcu)

En İyi Ulusal Senaryo: All About Mom’s Car (Esra Özcan)

En İyi Ulusal Uzun Belgesel: Temas (Barış Tolga Ekinci)

En İyi Ulusal Uzun Film: Icarus (Gökşin Doğa Egesoy)

Sanata Katkı Ödülü: Oğuz Mutlu Parktürk

Ulusal En İyi Yönetmen: Oben Yılmaz (Good Morning Mom)

Ulusal Kısa Jüri Özel Ödülü: Mutlu Ayaklar (Sevgi Esman)

Best AI Film: Pygmalion (Emre Işındağ)

Best Fashion Film: Bosnia and Herzegovina (Aida Korman)

Best International Actress: Noella Virgini (Still Looking For You)

Best International Director: Mary Darling (Cast Aside the Cleouds)

Best International Feature Documentary: 8 Seconds (Jean Marie Vinclair)

Best International Feature Film: Still Looking For You (Laura Chiabrando)

Best International Script: Denis Borodin (Yashka the Cuttlefish)

Best International Short Documentary: Kırılan Zaman (Hüseyin Taştepe)

Best International Short Film: In Half (Jorge Morais Valle)

Best Music Video: Uzun İnce Bir Yoldayım (Javid Smadov)

International Feature Documentary – Special Jury Prize: Process (Krzysztof Lyszkowski)

International Short – Special Jury Prize: Saofa Hopeless Clap (Omar Saleh)