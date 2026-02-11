Momo: Zamana Karşı, Melis Fis’ın Katılımıyla Paribu Cineverse Akasya’da Büyülü Bir Ön Gösterim Düzenlendi

Paribu Cineverse, birbirinden özel ve farklı yapımları sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 10 Şubat Salı günü edebiyat dünyasının en sevilen başyapıtlarından biri olan Momo’nun sinema uyarlaması için Paribu Cineverse Akasya’da bir ön gösterim düzenlendi. Etkinliğe, filmin başkahramanına sesiyle hayat veren Melis Fis de katılarak izleyicilerin heyecanına ortak oldu. Özel gösterimde davetliler, zamanın değerini hatırlatan büyülü hikâyeyi vizyon öncesi deneyimlediler. Momo, eski bir Roma amfi tiyatrosunun kalıntıları arasında yaşayan ve en büyük yeteneği çevresindekileri içtenlikle dinlemek olan yetim bir kızın hikâyesini konu alıyor.

