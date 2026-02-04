Christian Ditter’in yönettiği ve Alexa Goodall, Araloyin Oshunremi, Claes Bang ile Martin Freeman’ın oynadığı Momo, 13 Şubat 2026’da CJ ENM dağıtımıyla Rodi Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eski bir Roma amfi tiyatrosunun kalıntıları arasında yaşayan ve mahalledeki herkesle arkadaş olan yetim kız Momo, çevresindeki kişilere huzur veren birisi ve çok da iyi bir dinleyici. Ancak güçlü bir uluslararası şirket insanların zamanını çalmaya başladığında en yakın arkadaşının bile ona ayıracak zamanı kalmıyor. Momo, zamanın koruyucusu olan Hora Usta ile birlikte zaman hırsızlarına karşı amansız bir mücadeleye girişiyor.

Afiş



Aşağıdaki fotoğrafta seslendirme sanatçısı Melis Fis filmin özel gösteriminde görülüyor.



Aşağıdaki kamera arkası fotoğraflarda yönetmen Christian Ditter görülüyor.

