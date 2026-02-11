Yönetmen Michal Kwiecinski, Dahi Müzisyen Chopin’in Paris’teki Yaşamını, Parlayan Yeteneğini ve Hastalığıyla Verdiği Mücadeleyi Enerjik Ama Dokunaklı Bir Hikâyeye Dönüştürüyor

19. yüzyıl Paris’ini adeta bir yağlı boya tablo gibi yansıtan görsel dünyası ve Eryk Kulm’un akılda kalıcı performansıyla Chopin, Chopin!, dâhi bestecinin müzikle nefes alan hayatını, tutkularını ve kırılganlığını ele alıyor. Döneminin en çok konuşulan ismi, Paris gecelerinin romantik figürü Chopin’in kanayan ciğerleri ona günlerinin sayılı olduğunu hatırlatmaktadır. Chopin için artık sadece iki saplantısı, müziği ve büyük aşkı George Sand kalmıştır.

