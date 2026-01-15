Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da 23 – 26 Ocak 2026 Tarihleri Arasında Düzenlenen III. Sanat Dünyamız Film Günleri Programı Açıklandı

Bu yılki teması “Kim Kimi Yiyor?” olan III. Sanat Dünyamız Film Günleri seçkisinde yer alan filmler; sinema yazarı Engin Ertan ve Sanat Dünyamız dergisi editörü Fisun Yalçınkaya’nın konuşmalarıyla basın toplantısında açıklandı. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen de basın buluşmasında yapmış olduğu karşılama konuşmasında “Sanatın iyileştirici, birleştirici, eğitici gücüne inandığımızı vurgulamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Fisun Yalçınkaya – Engin Ertan – Tülay Güngen

