14. Pembe Hayat KuirFest

Pembe Hayat KuirFest, 23 – 25 Ocak 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek 14. edisyonu için başvuru formunu yayınladı. Festival, tüm yasaklamalara ve baskılara rağmen bu yıl on dördüncü kez perdelerini aralamaya hazırlanıyor. Pembe Hayat KuirFest, bu yıl da çatlaklardan sızmanın, birlikte direnmenin ve perdeyi kolektif emekle yırtmanın alanı olmaya çağırıyor. Film programı, söyleşiler, atölyeler ve festivale özel sürprizlerle geri sayıma başlayan KuirFest, kuir sinemayı yalnızca bir temsil alanı olarak değil; dayanışmanın zemini olarak kurmaya devam ediyor. Güvenlik önlemleri gereği katılım başvuru yoluyla sağlanacak.

Afiş



İlanlar

