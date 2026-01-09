Park Chan Wook’un İmzalı Başka Yolu Yok Filminin Ön Gösterimi Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleşti

Güney Kore sinemasının dahi yönetmeni Park Chan Wook’un merakla beklenen son filmi Başka Yolu Yok (No Other Choice), Türkiye vizyonu öncesinde Paribu Cineverse Kanyon’da düzenlenen ön gösterimde ilk kez izleyiciyle buluştu. 08 Ocak Perşembe günü gerçekleşen bu özel gecede sinemaseverler, özgürlük ve planlanmış şiddetin sınırlarında gezinen karanlık ve çarpıcı bir hikâyeye tanıklık etti. Başrollerini Squid Game ile dünya çapında ün kazanan Lee Byung Hun ve başarılı aktör Park Hee Soon’un paylaştığı film, her sekansında yoğunlaşan gerilimiyle sinemasever davetlilerden tam not aldı.

Basın Bülteni

