Yeni Yıl, Yeni Filmler, Yeni Heyecan: 11! Yarın Başlıyor

Vizyon öncesi özel filmler sunan ikinci 11!’in filmleri şöyle: François Ozon’dan Yabancı (The Stranger), James Vanderbilt’den Nürnberg (Nuremberg), Scarlett Johansson’dan Müthiş Eleanor (Eleanor the Great), Gus Van Sant’dan Kopma Noktası (Dead Man’s Wire), Mary Bronstein’den Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim (If I Had Legs I’d Kick You), Mailys Vallade & Liane Cho Han’dan Küçük Amelie (Little Amelie Or the Character of Rain), Cyril Aris’den Hüzünlü ve Güzel Bir Dünya (A Sad and Beautiful World), Sebastian Lelio’dan Dalga (The Wave), Michal Kwiecinski’den Chopin, Chopin!, Harris Dickinson’dan Serseri (Urchin) ve Istvan Szabo’dan Mephisto.

Basın Bülteni

