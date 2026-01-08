Yıldız Kadrolu Psikolojik Gerilim İzleyiciyle Buluştu: Hizmetçi”nin Ön Gösterimi Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleşti

Dünya çapında çok satan romandan uyarlanan ve gerilim türünün modern bir yorumu olan Hizmetçi, Türkiye vizyonu öncesinde Paribu Cineverse Kanyon’da düzenlenen özel bir ön gösterimle ilk kez izleyiciyle buluştu. 07 Ocak Çarşamba günü saat 21:00’de gerçekleşen bu özel gecede, sinemaseverler dışarıdan kusursuz görünen bir ailenin karanlık sırlarla dolu malikanesindeki gizemli bir yolculuğa tanıklık etti. Hizmetçi’nin yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor.

Basın Bülteni

