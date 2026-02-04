Mary Bronstein’in yönettiği ve Rose Byrne, Conan O’Brien, Aşap Rocky ile Christian Slater ile Mary Bronstein’in oynadığı Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim (If I Had Legs I’d Kick You), 13 Şubat 2026’da Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Linda, hasta çocuğunun bakımı için gayret sarf eden ve bu esnada işini aksatmamaya çalışan bir annedir. Güçlüklerle dolu olan hayatında bir krizle daha yüzleşmek zorunda kalır. Evlerindeki tesisat sorunu nedeniyle bir odanın tavanında devasa bir delik açılmıştır. Bunun üzerine, bir motelde kalmaya başlarlar. Her şey günden güne karışmakta ve zorlaşmaktadır.

Afiş

