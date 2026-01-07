Scarlett Johansson’un yönettiği ve June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht, Rita Zohar, Will Price, Lauren Klein ile Stephen Singer’in oynadığı Müthiş Eleanor (Eleanor the Great), 23 Ocak 2026’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Büyük bir kaybın ardından Florida’dan New York’a taşınan 93 yaşındaki Eleanor, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken tesadüfen katıldığı bir destek grubunda karmaşık bir sürecin içine girer. Dikkat çekmek için paylaştığı bir hikâye, genç bir gazetecilik öğrencisinin yoğun ilgisini çekince, Eleanor beklenmedik sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Ünlü Oyuncu Scarlett Johansson, Müthiş Eleanor ile Bu Kez Yönetmen Koltuğuna Geçiyor

