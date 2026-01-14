Ünlü Oyuncu Scarlett Johansson, Müthiş Eleanor ile Bu Kez Yönetmen Koltuğuna Geçiyor

Bir Konuşabilse (Lost in Translation) ve Aşk (Her) gibi unutulmaz filmlerin yanı sıra Marriage Story ve Tavşan Jojo’daki (Jojo Rabbit) etkileyici performansıyla Oscar’a iki defa aday gösterilen Scarlett Johansson, dünya prömiyerini 2025 Cannes Film Festivali’nde yapan Müthiş Eleanor (Eleanor the Great) ile yönetmenliğe etkileyici bir başlangıç yapıyor. 96 yaşındaki usta oyuncu June Squibb’in performansıyla büyük beğeni topladığı filmin ABD dağıtımı Sony Pictures Classics’e ait. Büyük bir kaybın ardından Florida’dan New York’a taşınan 93 yaşındaki Eleanor, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken tesadüfen katıldığı bir destek grubunda karmaşık bir sürecin içine girer.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.