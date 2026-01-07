Hizmetçi Filminin Yıldızları Sydney Sweeney ve Amanda Seyfrıed Dublörsüz Sahneleri ve Sette Kurulan Dayanışmayı Anlatıyor

Freida McFadden’ın dünya çapında çok satan romanından uyarlanan Hizmetçi (The Housemaid), yayınlanan fragmanları ve oyunculardan gelen yeni açıklamalarla yılın en çok konuşulacak psikolojik gerilimlerinden biri olacağının sinyallerini veriyor. 09 Ocak Cuma günü Türkiye’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak film, ABD’de vizyona girdiği ilk hafta sonunda gişede üçüncü sıraya yerleşerek Lionsgate’in 2025 yılında dağıttığı en iyi açılış yapan yapımı oldu.

Basın Bülteni

