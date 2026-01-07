Maşa ile Koca Ayı’nın Yeni Macerası Mucize Parkı 16 Ocak’ta Sinemalarda

Türkiye’de YouTube’da 14 milyon takipçiye ulaşan, sinemalarda bugüne kadar 1 milyon 352 bin kişi tarafından izlenen Maşa ile Koca Ayı, yeni filmi Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı ile 16 Ocak’ta yeniden beyazperdeye dönüyor. Film, sömestr tatilinde çocuklar için eğlenceli bir sinema alternatifi sunuyor. Yeni macerada Maşa, Daşa ve Koca Ayı, eğlence dolu “Mucize Parkı”na doğru yola çıkıyor. Daşa parkta yer alan tüm görevleri tamamlayarak büyük gösteriye katılmak isterken, Maşa her zamanki gibi eğlencenin peşinden gidiyor. Koca Ayı ise parkta akıllı fotoğraf makinesini denemeyi planlıyor. Ancak bu planlar bambaşka bir maceraya dönüşüyor.

Basın Bülteni

