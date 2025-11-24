Zootropolis 2 ile Seslendirmeye Dönen Cem Yılmaz, Yeni Zootropolis Filmini ve Karakteri Nick Wilde’ı Anlattı

İlk Zootropolis filminden 9 yıl sonra Nick Wilde karakterine sesiyle hayat vermek için stüdyoya giren Cem Yılmaz seslendirme sürecinin ardından filme dair merak edilenleri yanıtladı. Cem Yılmaz, “Ben bir çizgi film izleyicisi olarak ikinci Zootropolis filmini hasretle bekliyordum. 28 Kasım’da perdede olacağı için çok mutluyum. Yalnızca kendi adıma değil, benim gibi düşünen herkes adına.” diyerek, Zootropolis’in hem öyküsü hem de karakterleri açısından çok zengin bir film olduğunun altını çizdi.

