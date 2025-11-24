2. Uluslararası Afet Film Festivali’nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

Bu yıl Ankara’da 18 – 21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Afet Film Festivali’nde yarışacak animasyon, belgesel, kısa metraj ve uzun metraj filmler belirlendi ve kamuoyuna duyuruldu. Festival direktörlüğünü Mehmet Serhat Bıçak’ın üstlendiği, farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen filmleri bir araya getirerek, afetler karşısında küresel dayanışmayı ve ortak anlayışı teşvik etmeye çalışan UAFF’nin bu yılki teması ise iklim değişikliği. Festival, uluslararası seçkisi sayesinde sinemanın dünden bugüne iklim değişikliği konusuna bakışını ve sinema sanatının iklim değişikliğini nasıl bir kadraj içine aldığını özel verileriyle sunacak.

