Adile Naşit Filminin Kamera Arkası Videosu Yayınlandı

Çağan Irmak’ın yönettiği, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı ve başrolünde Meltem Kaptan’ın oynadığı Adile Naşit filmi 05 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen filmden keyifli bir kamera arkası videosu yayınlandı. İki yıllık hazırlık sürecinden sonra vizyona girmeye hazırlanan Adile Naşit filmi için, ön hazırlıkta sanatçıyı yakından tanıyan onlarca meslektaşı ile kapsamlı görüşmeler yapıldı.