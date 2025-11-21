Yunanistan Sineması Günleri 2025

Yunanistan’dan EMEIS Kültür Kolektifi ile Türkiye’den istos film ve istos yayın’ın ortaklığında dördüncüsü düzenlenen Yunanistan Sineması Günleri, 02 – 07 Aralık 2025 tarihlerinde Pera Müzesi’nde gerçekleşecek. Yunanistan Sineması Günleri’nin açılışını bu yıl, Pantelis Voulgaris’in en iyi filmlerinden biri olan, yönetmenin tanıdık bir çizgide ilerleyerek, farklı karakterleri ayrıntılara özen, sezgi ve sevgiyle işlediği, zahmetsiz bir şiirsellik sunan olağanüstü görsel imgeler yarattığı, Her Şey Bir Yol (Ολα Ειναι Δρομοσ / It’s A Long Road) adlı filmi yapacak. Açılış filminin gösterimi 02 Aralık Salı günü Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Davetiyeler

