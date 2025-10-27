Pırıl: Saklı Robotlar Filminin Galası, Çocukların Neşesi ve Heyecanı Eşliğinde Gerçekleşti

Bu kez matematiğin sadece sayılardan ibaret olmadığını, düşüncenin ve problem çözmenin de matematik olduğunu sevenlerine anlatacak olan Pırıl: Saklı Robotlar filminin ilk gösterimi İstanbul’da gerçekleşti. Minik izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği galaya film ekibi ve çok sayıda davetli katıldı. İlk filmiyle gişede büyük başarı yakalayan ve çocuklara matematiği sevdiren film yorumlarıyla övgü toplayan Pırıl, yeni filminde yine öğretici bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Basın Bülteni

Yeni fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ferhat Aslan – Timur Savcı – İlhami Giray Şahin (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı) – Ahmet Görmez (TRT Genel Müdür Yardımcısı) – Faruk Güven (TRT Sinema Müdürü)

