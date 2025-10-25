Pırıl: Saklı Robotlar Filminin Biletleri Ön Satışta

TRT Çocuk’un sevilen kahramanı Pırıl, bu kez matematiğin gizemini korumak için yepyeni bir serüvenle beyazperdeye dönüyor. Matematiği eğlenceli bir serüvenle harmanlayan TRT ortak yapımı Pırıl: Saklı Robotlar filmi için vizyona sayılı gün kala biletler ön satışa açıldı. Çocukların heyecanla beklediği Pırıl, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü sinema salonlarına gelecek. Türkiye’nin her bir köşesinde sinemalarda çocuklarla buluşacak olan Pırıl: Saklı Robotlar filminin ön satış biletleri online bilet satış sitelerinden ve gişelerden alınabiliyor. Film için minik izleyicilerin geri sayım heyecanı sürerken fragman ve tanıtım videoları milyon izlenmeleri geçti.

Basın Bülteni

Yeni fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Bilet Satış Linkleri:

Paribu Cineverse

Biletinial

Biletiva

Biletinbu