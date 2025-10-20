Ankara Film Festivali’nin Jürileri Açıklandı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 13 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. Ankara Film Festivali’nin ulusal yarışmalarında görev yapacak olan jüri üyeleri belli oldu ve kamuoyuna duyuruldu. 8 adet uzun metraj filmin yer aldığı ve yönetmen, senarist ve yapımcı Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanlığını yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması jürisinde, yapım tasarımcısı Aslı Dadak, yapımcı Diloy Gülün, oyuncu Hasibe Eren ve kurgucu Osman Bayraktaroğlu yer alıyor. Festivalin 2025 yılı kazananları, 21 Kasım’da gerçekleşecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

Basın Bülteni

