DFFI İçin Son 1 Gün

3. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul bu sene 18 – 21 Ekim 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor. Yürütücülüğünü Digital Film Academy’nin üstlendiği DFFI’de bu sene ana jüri başkanlığını yönetmen Özcan Alper üstleniyor. 14 ülkeden seçkin kısa filmler, söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle, İstanbul dört gün boyunca dijital sinemanın kalbi oluyor. 21 Ekim’de Doğuş Üniversitesi ana partnerliği ile Taksim AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşecek ödül töreninde Ana Jürinin belirlediği ödüller sahiplerini bulacak.

Basın Bülteni

