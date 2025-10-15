Yann Gozlan’ın yönettiği ve Cecile de France, Mylene Farmer, Anna Mouglalis ile Frederic Pierrot’nun oynadığı Yapay Zekâ (Dalloway), 24 Ekim 2025’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yaratıcılığını yitirmiş yazar Clarissa, prestijli bir sanatçı rezidansına kabûl edilir. Ultra modern dairesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayan yapay zekâ asistanı Dalloway ile yaşamaya başlar. Başta dostane görünen Dalloway’in giderek kontrolcüleşmesi Clarissa’yı huzursuz eder. Bu sırada tanıştığı sanatçı Mathias, rezidansın ardındaki gizli niyetler konusunda onu uyarır. Clarissa, bu dünyanın aslında bir tuzak olup olmadığını sorgulamaya başlar.