En Uzun Yaşayan Spor Efsanesinin Kısa Belgeseli Başarılarına Bir Yenisini Ekledi

Gökçe Kaan Demirkıran’ın yönettiği, Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Galip Haktanır’ın yaşam öyküsünü konu alan Vefalı Galip belgeseli, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Film, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen 43. FICTS Spor Filmleri Festivali’nden Mention d’Honneur 2025 ödülüyle döndü. FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs), Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından resmi olarak tanınan bir federasyon. Festival, olimpik sporlardan futbola kadar ilham verici hikâyeleri buluşturuyor. Festivalde çok sayıda ülke filmiyle yarışan belgesel, futbol kategorisinde ödüle layık görüldü.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.