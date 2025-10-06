Sakin Ol, 10 Ekim’de Sinemalarda

Sakin Ol filmi ilk fragmanını yayınladı. Merakla beklenen aksiyon, romantik, komedi türündeki Sakin Ol filmi 10 Ekim’de vizyona giriyor. Oyuncuların performansları ile dikkat çeken ve yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun’un oturduğu filmde dünyayı saran salgın hastalığının ilacının bulunması ve Türkiye’de bir ege kasabasının buna yardım ettiği ve gizli servis aracılığıyla insanların takip edildiği mizahi bir dille anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tuba Ünsal, Wilma Elles, Hakan Meriçliler, Orhan Aydın, Levent Sülün, Tayfun Sav, Hatice Atasoy, Burak Alkaş, Sinan Bengier gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Sakin Ol’un yapımcılığını Kat Yapım Prodüksiyon üstleniyor.

