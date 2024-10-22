25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali

Frankfurt ve Almanya`nın önde gelen kültür etkinliklerinden biri haline gelen ve Türk – Alman sinema dünyası arasında köprü kuran Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen festival, 13 – 18 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenleniyor. Yarışma filmlerinin Filmfreeway platformu üzerinden yapılacağı başvuru süreci 15 Eylül 2024 itibarıyla başladığını belirten Festival başkanı Hüseyin Sıtkı, “25. yılımızda da sinemanın gücünü kutlayarak, kültürleri buluşturmayı sürdürüyoruz. Tüm sinemacıları bu coşkuya katılmaya ve festivalimize değer katmaya davet ediyoruz.” dedi.