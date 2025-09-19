Sıra Dışı Bir Cerrah Belgeseli Altın Koza’da

Prof. Dr. Ali Akyüz’ün yaşam öyküsünü anlatan Sıra Dışı Bir Cerrah belgeseli, 32. Uluslararası Altın Koza Film Festivali seçkisine alındı. Belgesel, Of ilçesinin bir köy okulunda başlayan Ali Akyüz’ün eğitim serüvenini etkileyici bir hikâyeyle aktarıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 42 yıl boyunca öğretim üyeliği ve hekimlik yapan Akyüz, 1980’li yıllarda endoskopik cerrahiyi Türkiye’ye kazandıran ilk isimlerden biri oldu. Kendi imkânlarıyla İngiltere’ye giderek eğitim alan Akyüz, bu alandaki hizmetlerin yurt geneline yayılmasına öncülük etti. 2008’de İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimlerini kazanmasına rağmen ataması yapılmayan Akyüz, bu yönüyle de tarihe geçti.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.