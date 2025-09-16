Sevince Filmi 26 Eylül’de Vizyona Giriyor

Bülent Çatar’ın yapımcılığını, Barış Başar’ın yönetmenliğini ve Ünal Yeter ile senaryosunu üstlendiği Sevince, 26 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli’nin paylaştığı film, farklı dünyalardan gelen iki gencin aşk hikâyesini perdeye taşıyor. Filmde Cem karakterini canlandıran Hayat Van Eck, Asperger Sendromu’na sahip bir genci oynuyor. Cem’ın rutinlerle örülü hayatı, hayallerinin peşinden İstanbul’a gelen Elif ile tanışmasıyla başka bir yöne evriliyor. Filmde Sevinç Erbulak’ı Cem’in annesi Nevra olarak görüyoruz. Altan Erkekli ise Cem’den sorumlu olan Mustafa Can rolünde.

Basın Bülteni

